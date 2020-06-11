В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 775

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 775. На лечении 551 пациент, выписаны 192 человека, летальных случаев 32",- говорится в сообщении пресс-службы.