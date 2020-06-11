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Распространение нового коронавируса
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В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 775
2020-06-11T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 775

12:01 11.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВстреча и дезинфекция гумконвоя от "Красного креста" в Донецке
Встреча и дезинфекция гумконвоя от Красного креста в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 25, до 775, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 750 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 11 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 775. На лечении 551 пациент, выписаны 192 человека, летальных случаев 32",- говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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