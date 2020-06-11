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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
2020-06-11T13:22
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война в сирии
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Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии

12:00 11.06.2020 (обновлено: 13:22 11.06.2020)
34942
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции
Патруль российской военной полиции
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Инцидент с российскими и американскими военными в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией США, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.
Инцидент произошел в населенном пункте Абра. Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю, но их бронемашина заглохла, а патруль проследовал по маршруту.

"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.

Он не исключил, что инцидент в Абра мог быть случайным, вызванным несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, "без политического заказа".
По словам эксперта, США заинтересованы в том, "чтобы ближневосточные нефть и газ не шли в Китай и Европу".
"Американцы несколько запутались на Ближнем Востоке, в том числе и поэтому растет угроза, что любой подобный инцидент, произошедший в Сирии, может быть раскручен до мировых масштабов", — заключил Ивашов.
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
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Война в СирииВойна в СирииБлижний ВостокЛеонид ИвашовСирияСШАВ мире
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