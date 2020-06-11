https://ria.ru/20200611/1572796420.html
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
2020-06-11T12:00
2020-06-11T13:22
война в сирии
война в сирии
ближний восток
леонид ивашов
сирия
сша
в мире
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война в сирии, ближний восток, леонид ивашов, сирия, сша, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Инцидент с российскими и американскими военными в Сирии
мог быть как случайным, так и провокацией США
, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов
.
Инцидент произошел в населенном пункте Абра. Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю, но их бронемашина заглохла, а патруль проследовал по маршруту.
"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.
Он не исключил, что инцидент в Абра мог быть случайным, вызванным несдержанностью или амбициями военнослужащих с той или другой стороны, "без политического заказа".
По словам эксперта, США заинтересованы в том, "чтобы ближневосточные нефть и газ не шли в Китай
и Европу".
"Американцы несколько запутались на Ближнем Востоке
, в том числе и поэтому растет угроза, что любой подобный инцидент, произошедший в Сирии, может быть раскручен до мировых масштабов", — заключил Ивашов.