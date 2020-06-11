Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии

"Подобными мелкими провокациями, в том числе на дорогах, американские военные будут поддерживать напряженность в Сирии. Конфликты, в том числе и на дорогах, обязательно продолжатся. В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт", — считает Ивашов.