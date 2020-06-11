Правительство вернется к теме неналоговых платежей для бизнеса

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ обязательно вернется к теме неналоговых платежей, создающих высокую нагрузку на бизнес, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ и организации "Опора России", объединяющей малый и средний бизнес.
Встреча прошла в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики. Представители бизнеса на ней отметили, что находятся в постоянном контакте с правительством и многие предложения уже вошли в нацплан.
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Вместе с тем глава ТПП Сергей Катырин затронул ряд чувствительных для бизнеса тем, в частности тему неналоговых платежей. По его словам, общая сумма неналоговых платежей составляет порядка 1% ВВП. Для бизнеса это "довольно накладно", сказал он.
"Я удивлен, что это до сих пор не решено. Были приняты серьезные решения. Мы обязательно к этой теме вернемся", - отреагировал Белоусов.