Правительство вернется к теме неналоговых платежей для бизнеса

Встреча прошла в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики. Представители бизнеса на ней отметили, что находятся в постоянном контакте с правительством и многие предложения уже вошли в нацплан.

"Я удивлен, что это до сих пор не решено. Были приняты серьезные решения. Мы обязательно к этой теме вернемся", - отреагировал Белоусов.