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Правительство вернется к теме неналоговых платежей для бизнеса
2020-06-11T12:00
торгово-промышленная палата рф
андрей белоусов
сергей катырин
организация "опора россии"
экономика
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торгово-промышленная палата рф, андрей белоусов, сергей катырин, организация "опора россии", экономика

Правительство вернется к теме неналоговых платежей для бизнеса

12:00 11.06.2020
157
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства России в режиме видеоконференции
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства России в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства России в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ обязательно вернется к теме неналоговых платежей, создающих высокую нагрузку на бизнес, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ и организации "Опора России", объединяющей малый и средний бизнес.
Встреча прошла в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики. Представители бизнеса на ней отметили, что находятся в постоянном контакте с правительством и многие предложения уже вошли в нацплан.
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Вместе с тем глава ТПП Сергей Катырин затронул ряд чувствительных для бизнеса тем, в частности тему неналоговых платежей. По его словам, общая сумма неналоговых платежей составляет порядка 1% ВВП. Для бизнеса это "довольно накладно", сказал он.
"Я удивлен, что это до сих пор не решено. Были приняты серьезные решения. Мы обязательно к этой теме вернемся", - отреагировал Белоусов.
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Торгово-промышленная палата РФАндрей БелоусовСергей КатыринОрганизация "Опора России"Экономика
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