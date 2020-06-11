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Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
2020-06-11T12:00
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ольга любимова
новости культуры
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Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня

11:58 11.06.2020 (обновлено: 12:00 11.06.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиГосударственный музей-усадьба "Архангельское"
Государственный музей-усадьба Архангельское
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня, сообщает в четверг пресс-служба министерства культуры России.
"Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором", - добавили в ведомстве.
Также говорится, что отдельными актами Минкультуры может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Так, например, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" начал прием посетителей с 10 июня. Посещение учреждения разрешено только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции, а доступной для посетителей будет только основная экспозиция, без посещения интерьеров.
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КультураТуризмНовости - ТуризмСамоизоляцияКоронавирус в РоссииОльга ЛюбимоваНовости культурыВыставкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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