Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.

"В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями", - сказал сенатор.

По его словам, США фактически хотят превратить в государство без дипломатии – официальной и парламентской – которое занято лишь тем, что "угрожает другим государствам, не готовым подчинять свои интересы американским, и истерически рассматривает такие государства в качестве заведомых врагов".