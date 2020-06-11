Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Идя на поводу своих внутриполитических интересов, США очередными санкциями могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
"В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями", - сказал сенатор.
По его словам, США фактически хотят превратить в государство без дипломатии – официальной и парламентской – которое занято лишь тем, что "угрожает другим государствам, не готовым подчинять свои интересы американским, и истерически рассматривает такие государства в качестве заведомых врагов".
Вчера, 09:41Сказано в эфире"Большая стратегия". Политолог оценил призывы в США к жестким санкциям Республиканцы призывают власти США ввести "самые жесткие" санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал эти планы.