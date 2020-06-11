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Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия
2020-06-11T11:57
константин косачев
сша
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константин косачев, сша, в мире

Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

11:57 11.06.2020
416
© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Идя на поводу своих внутриполитических интересов, США очередными санкциями могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
"В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями", - сказал сенатор.
По его словам, США фактически хотят превратить в государство без дипломатии – официальной и парламентской – которое занято лишь тем, что "угрожает другим государствам, не готовым подчинять свои интересы американским, и истерически рассматривает такие государства в качестве заведомых врагов".
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Вчера, 09:41Сказано в эфире
"Большая стратегия". Политолог оценил призывы в США к жестким санкциям Республиканцы призывают власти США ввести "самые жесткие" санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал эти планы.
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Константин КосачевСШАВ мире
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