Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первые трансляции российского анимационного сериала "Фиксики" прошли в Южной Корее, продемонстрировав хорошие результаты, сообщает пресс-служба проекта в четверг.

"Фиксики" демонстрируют хорошие результаты в Корее: наша детская аудитория считает этот сериал интересным и одновременно образовательным. Мы полагаем, что их успех связан с тем, что для корейских зрителей образование находится в числе ключевых ценностей", – рассказал менеджер по закупкам контента телеканала EBS Джиён Ли.

По словам продюсера проекта Юлии Софроновой, выход контента "Фиксиков" на южнокорейском телеканале укрепит не только позиции компании, но и всех отечественных анимационных брендов на этом перспективном рынке.