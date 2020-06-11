https://ria.ru/20200611/1572795987.html
Российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее
2020-06-11T14:42
2020-06-11T14:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
южная корея
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кино и сериалы, новости культуры, южная корея
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первые трансляции российского анимационного сериала "Фиксики" прошли в Южной Корее, продемонстрировав хорошие результаты, сообщает пресс-служба проекта в четверг.
"Фиксики" демонстрируют хорошие результаты в Корее: наша детская аудитория считает этот сериал интересным и одновременно образовательным. Мы полагаем, что их успех связан с тем, что для корейских зрителей образование находится в числе ключевых ценностей", – рассказал менеджер по закупкам контента телеканала EBS Джиён Ли.
По словам продюсера проекта Юлии Софроновой, выход контента "Фиксиков" на южнокорейском телеканале укрепит не только позиции компании, но и всех отечественных анимационных брендов на этом перспективном рынке.
Мультсериал "Фиксики" создается в России с 2010 года. Сейчас о них снято свыше 160 серий и два полнометражных фильма – "Фиксики. Большой секрет" и "Фиксики против кработов". Телеправа на сериал были проданы в 90 стран мира, на русскоязычных YouTube-каналах бренда суммарно насчитывается более 6,5 миллиардов просмотров. Сейчас стартовало производство четвертого сезона с новыми героями, обновленной графикой и музыкой.