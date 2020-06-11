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В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом
2020-06-11T11:54
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В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

11:54 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 37 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
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"Всего в регионе 37 человек скончались, в том числе мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 111 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 76 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 24 человека заразились от ранее заболевших, еще у 11 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3470 случаев заражения коронавирусом, 1651 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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