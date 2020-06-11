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Родные погибшего в ДТП с Ефремовым отказываются общаться с прессой
2020-06-11T11:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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Родные погибшего в ДТП с Ефремовым отказываются общаться с прессой

11:51 11.06.2020
4133
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости. Родственники жителя села Кузьминское Рязанской области Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказываются общаться с журналистами, приехавшими на прощание, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание должно пройти в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем с Кузьминским селе Константиново. Называлось время около 9-10 утра, но позже в церкви сообщили, что раньше 12.00 церемония не начнется. Тело погибшего везут из Москвы.
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В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
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