https://ria.ru/20200611/1572795531.html
Родные погибшего в ДТП с Ефремовым отказываются общаться с прессой
2020-06-11T11:51
2020-06-11T11:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости.
Родственники жителя села Кузьминское Рязанской области Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказываются общаться с журналистами, приехавшими на прощание, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание должно пройти в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем с Кузьминским селе Константиново. Называлось время около 9-10 утра, но позже в церкви сообщили, что раньше 12.00 церемония не начнется. Тело погибшего везут из Москвы
.
У дома Захаровых в Кузьминском собрались журналисты. "Давайте без комментариев", - сказали им родственники.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".