https://ria.ru/20200611/1572795497.html
Грузия направит в Армению медперсонал для помощи в борьбе с коронавирусом
2020-06-11T11:50
2020-06-11T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
армения
грузия
в мире
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коронавирус covid-19, георгий гахария, армения, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Грузия
направит в Армению
медицинских сотрудников для помощи в борьбе с коронавирусом, заявил грузинский премьер Георгий Гахария
на правительственном заседании.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 566 и достигло 14669, еще 18 человек скончались. В начале июня МИД Грузии
сообщил, что страна готова оказать помощь в борьбе против коронавируса Армении, где эпидемиологическая ситуация обострилась.
"Всем известно, что в соседних странах довольно напряженная эпидемиологическая ситуация. Лично я нахожусь на ежедневной связи с премьером Армении, также мои коллеги из минздрава, минэкономики, МИД работают над тем, чтобы идентифицировать, какого типа помощь требуется нашим соседям. На первом этапе будет оказана помощь с медицинским персоналом. Такая просьба была высказана армянской стороной", - заявил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.