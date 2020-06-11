Грузия направит в Армению медперсонал для помощи в борьбе с коронавирусом

"Всем известно, что в соседних странах довольно напряженная эпидемиологическая ситуация. Лично я нахожусь на ежедневной связи с премьером Армении, также мои коллеги из минздрава, минэкономики, МИД работают над тем, чтобы идентифицировать, какого типа помощь требуется нашим соседям. На первом этапе будет оказана помощь с медицинским персоналом. Такая просьба была высказана армянской стороной", - заявил премьер.