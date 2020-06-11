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Все выплаты медикам должны выплачиваться в срок, заявил Мишустин
2020-06-11T11:57
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коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество

Все выплаты медикам должны выплачиваться в срок, заявил Мишустин

11:50 11.06.2020 (обновлено: 11:57 11.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все выплаты медикам и другим специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объеме, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Правительством были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медицинским работникам, а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе", - сказал он.
Сегодня, по его словам, кабмин распределит более 755 миллионов рублей 10 субъектам, еще 3,8 миллиарда рублей распределяются 46 регионам на федеральные стимулирующие выплаты.
"Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объеме", - заявил Мишустин.
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