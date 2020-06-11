Все выплаты медикам должны выплачиваться в срок, заявил Мишустин

"Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Правительством были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медицинским работникам, а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе", - сказал он.