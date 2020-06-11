В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Еще двое больных Еще двое больных коронавирусом скончались в Нижегородской области , выздоровели более 6,2 тысячи человек, то есть 47% заболевших, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 11 июня, в Нижегородской области зафиксировано еще 303 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 13 341 человека. От коронавируса скончались еще 2 жителя области, число летальных случаев достигло 152. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Около 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.

"Выздоровели от коронавируса 6269 жителей региона, то есть 47% от общего числа заболевших. По числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область находится на 5 месте среди российских регионов", - подчеркивается в сообщении.

Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 278 588 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 6 590 человек.