https://ria.ru/20200611/1572795063.html
В Кабардино-Балкарии развернут еще два госпиталя для больных COVID-19
2020-06-11T11:47
2020-06-11T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чегемский район
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чегемский район, общество
НАЛЬЧИК, 11 июн – РИА Новости.
Власти Кабардино-Балкарии
в ближайшее время развернут еще два госпиталя для лечения больных коронавирусом
, они будут рассчитаны на 300 коек, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии выявлено 3655 случаев заболевания COVID-19, скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"Минздрав КБР готовит к открытию еще два новых госпиталя особо опасных инфекций. Перепрофилируются подразделения в Республиканской детской клинической больнице на 200 коек и Центральной районной больнице Чегемского района
на 100 коек", - говорится в сообщении.
По данным министерства, сейчас идет монтаж кислородной разводки, формирование бригад, графика работы медиков.
"На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций с коечным фондом 1283 единицы. В госпиталях сейчас получают помощь 1158 человек", - уточняет минздрав.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.