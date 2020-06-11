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В Кабардино-Балкарии развернут еще два госпиталя для больных COVID-19
2020-06-11T11:47
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В Кабардино-Балкарии развернут еще два госпиталя для больных COVID-19

11:47 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь
Полевой госпиталь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Полевой госпиталь. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии в ближайшее время развернут еще два госпиталя для лечения больных коронавирусом, они будут рассчитаны на 300 коек, сообщает региональный минздрав.
В Кабардино-Балкарии выявлено 3655 случаев заболевания COVID-19, скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"Минздрав КБР готовит к открытию еще два новых госпиталя особо опасных инфекций. Перепрофилируются подразделения в Республиканской детской клинической больнице на 200 коек и Центральной районной больнице Чегемского района на 100 коек", - говорится в сообщении.
По данным министерства, сейчас идет монтаж кислородной разводки, формирование бригад, графика работы медиков.
"На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций с коечным фондом 1283 единицы. В госпиталях сейчас получают помощь 1158 человек", - уточняет минздрав.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чегемский районОбщество
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