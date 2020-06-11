В Кабардино-Балкарии развернут еще два госпиталя для больных COVID-19

В Кабардино-Балкарии выявлено 3655 случаев заболевания COVID-19, скончались 35 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19

В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19

По данным министерства, сейчас идет монтаж кислородной разводки, формирование бригад, графика работы медиков.

"На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных инфекций с коечным фондом 1283 единицы. В госпиталях сейчас получают помощь 1158 человек", - уточняет минздрав.