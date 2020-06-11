Под Калининградом задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей

"Рыбачившие на берегу Куршского залива в поселке Лесное дети услышали в камышах собачий визг. Они пошли проверить и увидели, что мужчина бьет собаку ножом. Дети сообщили об увиденном взрослым, а те вызвали полицию. Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель", — сказала Поставничая.