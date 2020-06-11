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Под Калининградом задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей
2020-06-11T15:38
куршская коса
зеленоградский район
происшествия
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куршская коса, зеленоградский район, происшествия

Под Калининградом задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей

11:45 11.06.2020 (обновлено: 15:38 11.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КАЛИНИНГРАД, 11 июн — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали жителя поселка Лесное на Куршской косе по подозрению в убийстве собаки, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Рыбачившие на берегу Куршского залива в поселке Лесное дети услышали в камышах собачий визг. Они пошли проверить и увидели, что мужчина бьет собаку ножом. Дети сообщили об увиденном взрослым, а те вызвали полицию. Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель", — сказала Поставничая.

Она отметила, что мужчину доставили в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Жестокое обращение с животными"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.
По словам Поставничей, раненую собаку с места происшествия увез в ветеринарную клинику один из очевидцев, однако травмы оказались слишком серьезными, и животное скончалось.
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Куршская косаЗеленоградский районПроисшествия
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