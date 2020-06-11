Под Калининградом задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей

КАЛИНИНГРАД, 11 июн — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали жителя поселка Лесное на Куршской косе по подозрению в убийстве собаки, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
"Рыбачившие на берегу Куршского залива в поселке Лесное дети услышали в камышах собачий визг. Они пошли проверить и увидели, что мужчина бьет собаку ножом. Дети сообщили об увиденном взрослым, а те вызвали полицию. Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель", — сказала Поставничая.
Она отметила, что мужчину доставили в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Жестокое обращение с животными"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.
По словам Поставничей, раненую собаку с места происшествия увез в ветеринарную клинику один из очевидцев, однако травмы оказались слишком серьезными, и животное скончалось.
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