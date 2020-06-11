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Распространение нового коронавируса
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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч
2020-06-11T11:52
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

11:52 11.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 553 человек. Общее количество выявленных случаев составило 28 201.
За тот же период от коронавируса скончались 24 человека. Общее число летальных случаев составило 1215.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1,7 тысячи человек, 75 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 80 074 находятся на карантине, 13 696 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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