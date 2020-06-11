В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 553 человек. Общее количество выявленных случаев составило 28 201.

За тот же период от коронавируса скончались 24 человека. Общее число летальных случаев составило 1215.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1,7 тысячи человек, 75 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 80 074 находятся на карантине, 13 696 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.