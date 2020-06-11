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В здании Белгазпромбанка в Минске проходит обыск
2020-06-11T13:27
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В здании Белгазпромбанка в Минске проходит обыск

11:42 11.06.2020 (обновлено: 13:27 11.06.2020)
849
© РИА НовостиЗдание "Белгазпромбанка" в Минске. 11 июня 2020
Здание Белгазпромбанка в Минске. 11 июня 2020
© РИА Новости
Здание "Белгазпромбанка" в Минске. 11 июня 2020
МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в рамках дела проходит обыск в головном здании Белгазпромбанка в Минске, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе комитета.
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
Ситуация у здания "Белгазпромбанка"
"ДФР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере", а также по части 2 статьи 335 "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере". Проводятся следственные действия", - сказал представитель в пресс-службе, комментируя информацию в СМИ об обыске в головном здании Белгазпромбанка в Минске.
В ведомстве отметили, что в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. В то же время, по его данным, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвигающийся на пост президента республики, "процессуального статуса не имеет".
Пресс-служба "Белгазпромбанка" в настоящее время не доступна для комментариев.
Минск
Вчера, 10:15
Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей
В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, " что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси". Лукашенко не назвал фамилии претендента, которого имел в виду.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июня, 11:28
Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии
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