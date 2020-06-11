В здании Белгазпромбанка в Минске проходит обыск

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в рамках дела проходит обыск в головном здании Белгазпромбанка в Минске , сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе комитета.

"ДФР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере", а также по части 2 статьи 335 "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере". Проводятся следственные действия", - сказал представитель в пресс-службе, комментируя информацию в СМИ об обыске в головном здании Белгазпромбанка в Минске.

В ведомстве отметили, что в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. В то же время, по его данным, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвигающийся на пост президента республики, "процессуального статуса не имеет".

Пресс-служба "Белгазпромбанка" в настоящее время не доступна для комментариев.

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, " что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси". Лукашенко не назвал фамилии претендента, которого имел в виду.