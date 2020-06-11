В ВСУ зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Двадцать пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 159 человек, 158 выздоровели, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
В пресс-центре отметили, что 15 из выявленных заболевших находятся в изоляторе одной из воинских частей в Киевской области, они контактировали с зараженным коронавирусом, в части проводят дезинфекцию, установлено усиленное наблюдение за личным составом.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВС Украины болеют 159 человек, всего за время пандемии выздоровели 158 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 598 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 29070, умерли 854 человек, 13141 выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
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