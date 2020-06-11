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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572794722.html
В ВСУ зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
украина
в мире
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВСУ зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом

11:42 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Двадцать пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 159 человек, 158 выздоровели, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
В пресс-центре отметили, что 15 из выявленных заболевших находятся в изоляторе одной из воинских частей в Киевской области, они контактировали с зараженным коронавирусом, в части проводят дезинфекцию, установлено усиленное наблюдение за личным составом.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВС Украины болеют 159 человек, всего за время пандемии выздоровели 158 человек, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 598 человек.
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Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 29070, умерли 854 человек, 13141 выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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