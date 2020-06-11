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Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС
2020-06-11T11:42
риа наука
иван вагнер
иван моисеев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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иван вагнер, иван моисеев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, анатолий иванишин

Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС

11:42 11.06.2020
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© Кадр из прямой трансляции Nasa TVЭкипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
© Кадр из прямой трансляции Nasa TV
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Увеличение концентрации токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) может быть связано с проведением научного эксперимента с химикатами.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил в четверг глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев.
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На российском модуле МКС ищут источник бензола
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
"Бензол - это органическое соединение, он может не сам где-то храниться или использоваться на станции, а стать результатом какой-то органической реакции. Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция - вот и источник бензола", - предположил Моисеев.
По его словам, МКС - это "большой цех", а обычно в цехе присутствует химическое производство, в котором постоянно бывают утечки.
"Это большая конструкция, где много сжатых газов, жидкостей могут испаряться, утекать", - резюмировал эксперт.
О повышенной концентрации бензола в атмосфере МКС агентству ранее рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". По словам собеседника РИА Новости, концентрация не превышает предельно допустимую норму, экипажу ничто не угрожает.
А накануне НАСА рассказало, что в попытке найти источник бензола проводятся измерения его уровня в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Позже на этой неделе планируется разделить атмосферу российского и американского сегмента, чтобы обнаружить источник.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаИван ВагнерИван МоисеевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСААнатолий Иванишин
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