Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Увеличение концентрации токсичного бензола в атмосфере Увеличение концентрации токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) может быть связано с проведением научного эксперимента с химикатами.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил в четверг глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

"Бензол - это органическое соединение, он может не сам где-то храниться или использоваться на станции, а стать результатом какой-то органической реакции. Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция - вот и источник бензола", - предположил Моисеев.

По его словам, МКС - это "большой цех", а обычно в цехе присутствует химическое производство, в котором постоянно бывают утечки.

"Это большая конструкция, где много сжатых газов, жидкостей могут испаряться, утекать", - резюмировал эксперт.

О повышенной концентрации бензола в атмосфере МКС агентству ранее рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". По словам собеседника РИА Новости, концентрация не превышает предельно допустимую норму, экипажу ничто не угрожает.