Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Распространение новой коронавирусной инфекции оказало умеренное влияние на экономические показатели в РФ в первом квартале, но серьезно изменило и реалии, и условия работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Кабмин в четверг обсуждает итоги исполнения федерального бюджета за первый квартал 2020 года.
"Распространение коронавирусной инфекции и влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным, однако обсуждать их в отрыве от того, что происходило ближе к его завершению и далее - было бы некорректным", - сказал Мишустин.
"Новый коронавирус серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы. Поэтому более объективную картину мы сможем получить когда будем подводить итоги второго квартала", - добавил он.
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