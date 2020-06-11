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Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале
2020-06-11T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика

Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале

11:42 11.06.2020 (обновлено: 12:14 11.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции принимает участие в совещании по информационным технологиям и связи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции принимает участие в совещании по информационным технологиям и связи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Распространение новой коронавирусной инфекции оказало умеренное влияние на экономические показатели в РФ в первом квартале, но серьезно изменило и реалии, и условия работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Кабмин в четверг обсуждает итоги исполнения федерального бюджета за первый квартал 2020 года.
"Распространение коронавирусной инфекции и влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным, однако обсуждать их в отрыве от того, что происходило ближе к его завершению и далее - было бы некорректным", - сказал Мишустин.
"Новый коронавирус серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы. Поэтому более объективную картину мы сможем получить когда будем подводить итоги второго квартала", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
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