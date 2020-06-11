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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200611/1572794575.html
Прямые иностранные инвестиции в Москву составят более 260 млрд долларов
2020-06-11T11:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
москва
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва

Прямые иностранные инвестиции в Москву составят более 260 млрд долларов

11:40 11.06.2020
125
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Москве составил более 260 миллиардов долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года составил 260,2 миллиарда долларов – это почти половина всех иностранных инвестиций в стране", - сказал Ефимов.
По его словам, крупнейшие вложения в экономику столицы поступили от инвесторов из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.
"Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость", – уточнил заммэра.
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Как сообщает пресс-служба экономического комплекса столицы, в настоящий момент многие зарубежные предприятия уже локализовали свои производства Москве, в их числе завод французской группы Renault, завод немецкого концерна KSB, французская группа компаний Orpea Group, швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что зарубежные инвесторы, наряду с российскими, пользуются послаблениями и преференциями от города. "Проекты с привлечением иностранных инвестиций способствуют развитию города и обеспечивают москвичей рабочими местами, поэтому для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки", - подчеркнул Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
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