Прямые иностранные инвестиции в Москву составят более 260 млрд долларов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в Москве составил более 260 миллиардов долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Объем прямых иностранных инвестиций в Москве составил более 260 миллиардов долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года составил 260,2 миллиарда долларов – это почти половина всех иностранных инвестиций в стране", - сказал Ефимов.

По его словам, крупнейшие вложения в экономику столицы поступили от инвесторов из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.

"Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость", – уточнил заммэра.

Как сообщает пресс-служба экономического комплекса столицы, в настоящий момент многие зарубежные предприятия уже локализовали свои производства Москве, в их числе завод французской группы Renault, завод немецкого концерна KSB, французская группа компаний Orpea Group, швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG.