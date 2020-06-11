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Суд вновь отложил рассмотрение дела против экс-заместителя Минпромторга
2020-06-11T12:12
дмитрий овсянников
единая россия
ижевск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
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дмитрий овсянников, единая россия, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия

Суд вновь отложил рассмотрение дела против экс-заместителя Минпромторга

11:39 11.06.2020 (обновлено: 12:12 11.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Овсянников . Архивное фото
УФА, 11 июн – РИА Новости. Завьяловский районный суд отложил рассмотрение административного дела о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска против экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова по его ходатайству, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
Рассмотрение дела сначала было назначено на 27 апреля в Завьяловском суде Ижевска, но его перенесли на 22 мая из-за мер по коронавирусу. Позже суд получил от Овсянникова ходатайство об отложении рассмотрения дела из-за его желания лично присутствовать на заседании, и дата заседания была перенесена на 11 июня.
"В начале судебного заседания в суд поступило очередное ходатайство от Овсянникова с просьбой отложить рассмотрение дела, поскольку он хочет присутствовать на суде, но сейчас это невозможно из-за обязательного карантина для приезжих", - сказали в пресс-службе.
В регионе до 15 июня действует обязательная самоизоляция для приезжих из других регионов в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Сообщалось, что чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".
После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он лишился поста замглавы Минпромторга с формулировкой "в связи с сокращением этой должности".
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
27 мая, 16:30
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
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Дмитрий ОвсянниковЕдиная РоссияИжевскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Происшествия
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