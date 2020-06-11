В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы

По мнению стороны обвинения, в деле Мансхауса нет смягчающих обстоятельств, а сам обвиняемый представляет опасность для общества. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный является невменяемым и должен быть направлен на принудительное лечение.

Суд над Мансхаусом начался 7 мая, он обвинялся в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, Мансхаус 10 августа прошлого года застрелил свою сводную сестру, как полагают следователи, из-за того, что она не была этнической норвежкой. После этого Мансхаус отправился в одну из мечетей в пригороде Осло с дробовиком и охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, намереваясь, как он заявлял, "убить как можно больше мусульман", пострадал один человек. Сами деяния Мансхаус не оспаривал, но вину не признал, ссылаясь на право преступить закон в форс-мажорных обстоятельствах.