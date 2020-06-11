В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Окружной суд Аскера и Бэрума приговорил Филипа Мансхауса, который обвинялся в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети в пригороде Осло в августе 2019 года, к максимально возможному в Норвегии сроку заключения в 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK, которая ведет текстовую трансляцию заседания на своем сайте.
"Филип Мансхаус приговаривается к 21 году тюрьмы. Решение было единогласным. Он также должен выплатить компенсацию родственникам и судебные издержки", - сообщила телерадиокомпания.
В Норвегии это максимально возможное наказание для особо опасных преступников. В частности, такой приговор получил устроивший бойню на острове Утёйя Андерс Брейвик, которому осужденный открыто выражал симпатии. После окончания этого срока, по норвежским законам, суд может продлевать наказание каждые пять лет, если сочтет это необходимым.
По мнению стороны обвинения, в деле Мансхауса нет смягчающих обстоятельств, а сам обвиняемый представляет опасность для общества. Адвокат настаивал на том, что его подзащитный является невменяемым и должен быть направлен на принудительное лечение.
Суд над Мансхаусом начался 7 мая, он обвинялся в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство. По данным следствия, Мансхаус 10 августа прошлого года застрелил свою сводную сестру, как полагают следователи, из-за того, что она не была этнической норвежкой. После этого Мансхаус отправился в одну из мечетей в пригороде Осло с дробовиком и охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, намереваясь, как он заявлял, "убить как можно больше мусульман", пострадал один человек. Сами деяния Мансхаус не оспаривал, но вину не признал, ссылаясь на право преступить закон в форс-мажорных обстоятельствах.
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