Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение в свой адрес, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов.
"Если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то мы готовы рассмотреть эти материалы. Их непредъявление мы будем трактовать как огульное обвинение России", - заявил он.
В конце мая посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об атаке на бундестаг.
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.