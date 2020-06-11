В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Brexit может стать стимулом для экономических связей РФ и Британии, Москва готова к контактам с Лондоном по данной тематике, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

"Brexit может стать стимулом для укрепления двусторонних связей, включая формирование максимально понятных и простых правил во взаимной торговле", - заявил он.

Титов отметил, что, несмотря на политические сложности в отношениях, Лондон неизменно входит в число основных экономических партнеров Москвы, МИД РФ уделяет особое внимание мерам, которые принимает британское правительство при выходе из ЕС для повышения привлекательности своего рынка и обеспечения предсказуемости инвестиционного климата.