https://ria.ru/20200611/1572794002.html
В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
2020-06-11T11:34
2020-06-11T12:12
россия
brexit
владимир титов
великобритания
экономика
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россия, brexit, владимир титов, великобритания, экономика
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Brexit
может стать стимулом для экономических связей РФ и Британии, Москва готова к контактам с Лондоном по данной тематике, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов
.
"Brexit может стать стимулом для укрепления двусторонних связей, включая формирование максимально понятных и простых правил во взаимной торговле", - заявил он.
Титов отметил, что, несмотря на политические сложности в отношениях, Лондон неизменно входит в число основных экономических партнеров Москвы, МИД РФ уделяет особое внимание мерам, которые принимает британское правительство при выходе из ЕС для повышения привлекательности своего рынка и обеспечения предсказуемости инвестиционного климата.
"Наши профильные ведомства готовы к контактам с британской стороной по данной тематике, а также к возобновлению работы тех обкатанных двусторонних механизмов – Межправительственного комитета по торговле и инвестициям и Энергетического диалога высокого уровня, которые призваны обсуждать такие темы и содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества", - добавил он.