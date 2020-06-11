В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Карантин отменен в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Карантин отменен в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области спустя полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево.

"Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре снят. Там проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и заключительная дезинфекция. Ситуация стабилизировалась. При этом в самом селе Дивеево карантин остается", - сказали в пресс-службе.

С 1 июня в храмах Нижегородской области возобновлены богослужения с участием прихожан, которые были запрещены на протяжении полутора месяцев.

Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.

На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай коронавирусной инфекции, 152 человека умерли, 6219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.