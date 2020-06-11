Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200611/1572793390.html
В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
2020-06-11T12:36
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147329/45/1473294592_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_6808927b6e28bb506aa9e207fa40cacf.jpg
https://ria.ru/20200609/1572696475.html
нижегородская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572793390.html?chat_room_id=1572793390
Новости
ru-RU
406
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147329/45/1473294592_0:160:3076:1890_1200x0_80_0_0_6808927b6e28bb506aa9e207fa40cacf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147329/45/1473294592_173:0:2904:2048_1200x0_80_0_0_ba96e7217a4120a8e8bac987b2f0c854.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147329/45/1473294592_514:0:2562:2048_1200x0_80_0_0_3df41769244c864889b0bd79c1a52ed4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество

В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре

11:28 11.06.2020 (обновлено: 12:36 11.06.2020)
406
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Карантин отменен в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области спустя полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево.
"Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре снят. Там проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и заключительная дезинфекция. Ситуация стабилизировалась. При этом в самом селе Дивеево карантин остается", - сказали в пресс-службе.
Тестирование на коронавирус
9 июня, 15:51Религия и мировоззрение
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
С 1 июня в храмах Нижегородской области возобновлены богослужения с участием прихожан, которые были запрещены на протяжении полутора месяцев.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай коронавирусной инфекции, 152 человека умерли, 6219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
500000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Схиигумена Сергий (Николай Романов)
На Урале завели административное дело на отрицавшего COVID-19 священника
Сотрудник полиции во Франции
Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции
Патриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский провел богослужение на подворье Московского патриархата
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
Купола Софийского собора в Киеве
В РПЦ оценили вероятность объединения ПЦУ с украинскими греко-католиками
Тестирование на коронавирус
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
В мусульманской общине предложили меры борьбы с экстремизмом
Нижний Новгород
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Нижний Новгород
В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом
Спецназ черногорской полиции
В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Феофил III провел богослужение в Русской духовной миссии
Прощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области. 11 июня 2020
Под Рязанью началось прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым Захаровым
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Мусульманская община России помогла 4 тыс семей с Ближнего Востока
Композитор духовной музыки протоиерей Ведерников
Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников
Президент Украины Владимир Зеленский
Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
00:36Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
Лента новостейМолния