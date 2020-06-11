https://ria.ru/20200611/1572793390.html
В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
2020-06-11T11:28
2020-06-11T12:36
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
общество
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религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости.
Карантин отменен в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области
спустя полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора
.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево.
"Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре снят. Там проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и заключительная дезинфекция. Ситуация стабилизировалась. При этом в самом селе Дивеево карантин остается", - сказали в пресс-службе.
С 1 июня в храмах Нижегородской области возобновлены богослужения с участием прихожан, которые были запрещены на протяжении полутора месяцев.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай коронавирусной инфекции, 152 человека умерли, 6219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.