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Онлайн-конференция об изменениях контрактной системы в сфере госзакупок
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об изменениях контрактной системы в сфере госзакупок

11:26 11.06.2020
38
15 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Госзаказ: новая реальность".
Участники:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей ЛАВРОВ;
- заместитель руководителя ФАС России Михаил ЕВРАЕВ;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ.

Модератор — заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ Антон ГЕТТА.

В рамках мероприятия речь пойдет об изменениях контрактной системы в сфере государственных закупок, заложенных в "оптимизационном" законопроекте, а также будет представлен обзор ключевых изменений и дополнений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Возможность задать вопрос участникам доступна по ссылке: https://zakupki-digital.ru/vopros-spikeram/

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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