Онлайн-конференция об изменениях контрактной системы в сфере госзакупок

Участники:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей ЛАВРОВ;
- заместитель руководителя ФАС России Михаил ЕВРАЕВ;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ.
Модератор — заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ Антон ГЕТТА.
В рамках мероприятия речь пойдет об изменениях контрактной системы в сфере государственных закупок, заложенных в "оптимизационном" законопроекте, а также будет представлен обзор ключевых изменений и дополнений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Возможность задать вопрос участникам доступна по ссылке: https://zakupki-digital.ru/vopros-spikeram/
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей ЛАВРОВ;
- заместитель руководителя ФАС России Михаил ЕВРАЕВ;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ.
Модератор — заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ Антон ГЕТТА.
В рамках мероприятия речь пойдет об изменениях контрактной системы в сфере государственных закупок, заложенных в "оптимизационном" законопроекте, а также будет представлен обзор ключевых изменений и дополнений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Возможность задать вопрос участникам доступна по ссылке: https://zakupki-digital.ru/vopros-spikeram/
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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