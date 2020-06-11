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МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
2020-06-11T11:38
александр петров (посол)
эстония
мид эстонии
таллин
в мире
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александр петров (посол), эстония, мид эстонии, таллин, в мире

МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы

11:25 11.06.2020 (обновлено: 11:38 11.06.2020)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу Александру Петрову ноту в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушных границ страны, сообщило в четверг посольство РФ в Таллине.
"10 июня с.г. посол М.Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Согласно сообщению на сайте вооруженных сил Эстонии, российский самолет TU204-300 в среду вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо, не имея разрешения, и пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. В вооруженных сила Эстонии сообщили, что у самолета отсутствовал план полета и самолет не связывался с эстонской службой воздушного движения.
По данным СМИ, это мог быть военный самолет.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
И хочется, и колется, и НАТО не велит. Что у Эстонии с Россией
25 февраля, 15:23Акценты
И хочется, и колется, и НАТО не велит. Что у Эстонии с РоссиейЭстония не определилась, есть ли у нее территориальные претензии к России. С одной стороны – хотелось бы, с другой – НАТО не разрешает.
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Александр Петров (посол)ЭстонияМИД ЭстонииТаллинВ мире
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