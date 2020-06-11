МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу Александру Петрову ноту в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушных границ страны, сообщило в четверг посольство РФ в Таллине.
"10 июня с.г. посол М.Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
10 июня с.г. посол 🇷🇺 А.М.Петров был приглашен в МИД 🇪🇪, где ему было сообщено о нарушении 🇷🇺 самолетом🛩 утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу. pic.twitter.com/RAOtIoA6fp— Russia in Estonia (@RusEmbEst) June 11, 2020
Согласно сообщению на сайте вооруженных сил Эстонии, российский самолет TU204-300 в среду вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо, не имея разрешения, и пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. В вооруженных сила Эстонии сообщили, что у самолета отсутствовал план полета и самолет не связывался с эстонской службой воздушного движения.
По данным СМИ, это мог быть военный самолет.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.