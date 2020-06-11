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В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-11T11:20
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В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом

11:20 11.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 июн - РИА Новости. Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки, однако, как сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19, причиной летальных исходов стали другие заболевания.
"За минувшие сутки зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов, но оба отнесены к иным причинам. За весь период скончались: 35 взрослых, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых зараженных коронавирусом. Среди них в Барнауле заболели 37 человек, Советском районе - 7, Курьинском - 4, Калманском - 3, Мамонтовском - 3, Завьяловском - 2, Кулундинском - 2. В Алейске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском, Топчихинском районах - по одному инфицированному.
"11 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2593 человек (выздоровели 1239 человек), в том числе 267 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 41, на аппарате ИВЛ – 15. За прошедшие сутки выздоровели 57 человек (взрослые – 53, дети – 4)", - уточняют в оперштабе.
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Алтайский край приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, с 8 июня в регионе начали работать санатории с медицинской лицензией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСоветский районАлтайский крайБарнаул
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