В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом

БАРНАУЛ, 11 июн - РИА Новости. Два пациента с Два пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки, однако, как сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19, причиной летальных исходов стали другие заболевания.

"За минувшие сутки зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов, но оба отнесены к иным причинам. За весь период скончались: 35 взрослых, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

Бийске, Новоалтайске, За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых зараженных коронавирусом. Среди них в Барнауле заболели 37 человек, Советском районе - 7, Курьинском - 4, Калманском - 3, Мамонтовском - 3, Завьяловском - 2, Кулундинском - 2. В Алейске Рубцовске , Благовещенском, Волчихинском, Егорьевском, Краснощековском, Михайловском, Павловском, Топчихинском районах - по одному инфицированному.

"11 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2593 человек (выздоровели 1239 человек), в том числе 267 ребенка до 17 лет включительно… Тяжелобольных – 41, на аппарате ИВЛ – 15. За прошедшие сутки выздоровели 57 человек (взрослые – 53, дети – 4)", - уточняют в оперштабе.

Алтайский край приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, с 8 июня в регионе начали работать санатории с медицинской лицензией.