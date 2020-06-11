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В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
2020-06-11T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ольга любимова
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества

11:19 11.06.2020
46
© РИА Новости / Шестернина Елена / Перейти в фотобанкПосетители в музее
Посетители в музее
© РИА Новости / Шестернина Елена
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Посетители в музее. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор учел мнение музейного сообщества при подготовке рекомендаций по возобновлению их работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг.
"Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности, и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных", - цитирует пресс-служба ведомства Любимову.
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Отмечается, что деятельность музеев возобновляется на основе решений высших должностных лиц субъектов РФ и по предложениям главных санитарных врачей в субъектах.
"Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Во всех случаях мы согласовываем правила с теми, кто непосредственно работает в отрасли, чтобы они не были противоречащими процессу", – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе – провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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