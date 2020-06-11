В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор учел мнение музейного сообщества при подготовке рекомендаций по возобновлению их работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг.

"Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности, и этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных", - цитирует пресс-служба ведомства Любимову.

Отмечается, что деятельность музеев возобновляется на основе решений высших должностных лиц субъектов РФ и по предложениям главных санитарных врачей в субъектах.

"Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Во всех случаях мы согласовываем правила с теми, кто непосредственно работает в отрасли, чтобы они не были противоречащими процессу", – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова