В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мать двоих детей и ее знакомый, которому она за деньги позволяла насиловать своих дочерей возрастом семь и восемь лет, получили 20 и 22 года колонии соответственно, сообщается на сайте СК по региону.
Как сообщалось, осужденные познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение. Стало известно об этом лишь в 2018 году, когда девочки сбежали из дома. Когда их нашли оперативники, они рассказали о насилии.
Кроме того, по данным СК, в июне 2017 года обвиняемый через соцсеть "ВКонтакте" познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска. Во время встречи с девочкой он совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мать пострадавших детей приговорена к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил",- говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 54-летний местный житель и 35-летняя мать признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления по статьям "Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Кроме того, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".