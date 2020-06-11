В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей

Кроме того, по данным СК, в июне 2017 года обвиняемый через соцсеть "ВКонтакте" познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска. Во время встречи с девочкой он совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мать пострадавших детей приговорена к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил",- говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 54-летний местный житель и 35-летняя мать признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления по статьям "Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Кроме того, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".