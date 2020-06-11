По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в похищении подростка в подмосковном Солнечногорске, сообщила РИА Новости представитель областного главка СК России Ольга Врадий; источник агентства уточнил, что задержан помощник адвоката Эдуарда Гладилина - Алексей Кондрин.
Ранее сообщалось, что 5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме в Солнечногорске, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о сыне московского адвоката Константина Скрыпника. Позднее подростка нашли.
"По факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов", - сказала Врадий.
Следователи и криминалисты провели обыски. Сейчас они устанавливают обстоятельства и мотивы, а также иных лиц, причастных к совершенному преступлению.