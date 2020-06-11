По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката

В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери

В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери

"По факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов", - сказала Врадий.

Следователи и криминалисты провели обыски. Сейчас они устанавливают обстоятельства и мотивы, а также иных лиц, причастных к совершенному преступлению.