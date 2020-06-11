Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство компаний не станут отказываться от покупки добровольного медицинского страхования (ДМС) для своих сотрудников на фоне коронавируса, а страховщики точно не перестанут его продавать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Опыт прошлых кризисов показывает, что при необходимости сокращения затрат на ДМС страховщикам и клиентам удается найти компромисс и не отказываться от заключения договора, а изменить программу или условия оплаты. Поэтому в корпоративном сегменте ДМС ожидается уменьшение количества застрахованных и стоимости программ", - пояснила руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина.

В то же время, по ее словам, стоит учесть, что кризисные явления в наибольшей степени затронули малые и средние предприятия, а также индивидуальных предпринимателей. Поэтому можно ожидать сокращения количества договоров с этими категориями, а также снижение спроса на ДМС со стороны трудовых мигрантов. При этом снижение спроса со стороны малых предприятий и ИП может быть скомпенсировано большей востребованностью страховых продуктов для физических лиц.

Другой тренд, который может вести к спаду продаж ДМС - это сокращения персонала, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. Часть работодателей, вероятно, будет проводить политику максимальной экономии, признает он.

"С другой стороны, корпоративное ДМС обычно занимает небольшую долю в расходах организаций на сотрудников и при этом существенно повышает их лояльность. Поэтому организации, не испытывающие глобальных финансовых трудностей, вероятно, могут сохранить соцпакет для своих сотрудников даже при возможном пересмотре уровня зарплат", - объяснил Кузнецов.

Более того, по его словам, есть тренды, которые даже позволяют рассчитывать на рост рынка ДМС. Прежде всего, речь идет о традиционном летнем "провале", когда люди уезжают в отпуска и перестают посещать врачей. В этом году этого "провала" удастся избежать. Вдобавок, сейчас многие стали больше следить за своим здоровьем и задумываться о регулярных посещениях специалистов.

Кузнецов ожидает, что те, кому пришлось отложить плановый визит к врачу, после снятия режима самоизоляции начнут восполнять эти пробелы. Страховщики, в свою очередь, не станут сокращать спектр предлагаемых продуктов и перечень медицинских организаций, предлагаемых потенциальным клиентам, - в этом залог их успеха, уверен эксперт.

"ДМС – классический вид страхования, и снижение спроса в период экономического спада – не повод от него отказываться", - соглашается Никитина, но отмечает, что финансовый результат сегмента ДМС будет зависеть от скорости восстановления экономики, открытия границ для мигрантов, а также от возможной второй волны заболевания.

Она назвала еще один тренд, который может стать драйвером для ДМС в ближайшее время, – это развитие телемедицины и онлайн каналов в целом. Однако пока что законодательные ограничения (невозможность постановки диагноза) все же сдерживают быстрый прогресс в этом направлении.

"В 2020 году мы ожидаем рост популярности краткосрочных программ, в том числе реализуемых через онлайн канал. Например, чекапы – полная или частичная диспансеризация, в том числе по отдельным заболеваниям", - резюмировала Никитина.