Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики

Японцы собрали более трех миллионов долларов на восстановление замка Сюри

Японцы собрали более трех миллионов долларов на восстановление замка Сюри

Как сообщалось ранее, огонь уничтожил до 400 предметов искусства. Всего в момент инцидента в замке хранились около 1,5 тысячи артефактов.