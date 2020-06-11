Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики

В четверг восстанавливаемый замок Сюри был открыт для журналистов, а с 12 июня билеты на вход туда будут продаваться уже для всех желающих. Они смогут увидеть под стеклянным полом руины старого дворца, которые зарегистрированы как объект культурного наследия ЮНЕСКО. Одновременно можно будет понаблюдать, как идет восстановление пострадавшего объекта.
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Деревянный дворец Сюри, название которого местные жители в быту используют для обозначения столичного в префектуре Окинава города Наха, сгорел в ночь на 31 октября.
Как сообщалось ранее, огонь уничтожил до 400 предметов искусства. Всего в момент инцидента в замке хранились около 1,5 тысячи артефактов.
Историческое здание было уничтожено впервые после того, как он был разрушен авиацией США в 1945 году. Тогда Сюри в окружении каменных крепостных стен был восстановлен и вновь открыт только в 1992 году.
После начала реставрации Сюри планировалось открыть к началу мая, но из-за мер противодействия распространению коронавируса COVID-19, доступ широкой публики туда был отложен.
На территории архипелага Окинава в 1429 году, то есть еще до того, как Христофор Колумб открыл Америку, образовалось независимое королевство Рюкю (тогдашнее название - Лючу или "Ликейские острова"), которое просуществовало 450 лет, поддерживая тесные связи с Китаем. В 1609 году Рюкю было подчинено Японии, а в 1879 году стало японской префектурой Окинава.
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