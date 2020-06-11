В США отменили музыкальный фестиваль Coachella

Ранее в марте этого года организаторы перенесли фестиваль Coachella, который должен был состояться в апреле, на октябрь в связи с опасениями вокруг распространения коронавируса. Предполагалось, что мероприятие пройдет 9, 10 и 11 октября и 16, 17, и 18 октября 2020 года.