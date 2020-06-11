https://ria.ru/20200611/1572791821.html
В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
2020-06-11T11:11
2020-06-11T11:11
культура
музыка
калифорния
сша
общество
в мире
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музыка, калифорния, сша, общество, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Департамент здравоохранение округа Риверсайд
в штате Калифорния
отменил проведение американского музыкального фестиваля Coachella ("Коачелла") в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, говорится в указе ведомства.
Ранее в марте этого года организаторы перенесли фестиваль Coachella, который должен был состояться в апреле, на октябрь в связи с опасениями вокруг распространения коронавируса. Предполагалось, что мероприятие пройдет 9, 10 и 11 октября и 16, 17, и 18 октября 2020 года.
"Указ выпущен на основании опасений относительно повторной вспышки COVID-19 осенью как в округе Риверсайд, так и во всем мире, научных данных… и лучших практиках, известных и доступных сейчас, для защиты населения от риска распространения или воздействия COVID-19", - говорится в указе.
Помимо Coachella власти округа Риверсайд также отменили проведение ежегодного фестиваля кантри-музыки Stagecoach.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число случаев заражения коронавирусом в США
превысило 2 миллиона, скончались более 112,9 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.