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Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
2020-06-11T11:11
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Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы

11:10 11.06.2020 (обновлено: 11:11 11.06.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПосетители музея
Посетители музея
© РИА Новости / Елена Шестернина
Посетители музея. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В музеях не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туркомпаниями до снятия всех ограничений про коронавирусу, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса в музеях, музеях-усадьбах, дворцово-парковых музеях.
"Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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