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Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам
2020-06-11T11:07
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
украина
в мире
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, украина, в мире

Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам

11:07 11.06.2020
744
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но он отказался, потому что это "не его уровень".
Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
"Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: "Где вы меня видите?". И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником о реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он сообщил, что Саакашвили предложил ему стать вице-премьером по реформам. "Я ему ответил: "вице-премьер - так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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При этом он сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за разного отношения к этому назначению, в том числе и во фракции.
Он также сообщил, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что "это справедливо". По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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