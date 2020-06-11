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Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
2020-06-11T11:05
элеонора митрофанова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
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элеонора митрофанова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков

Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества

11:03 11.06.2020 (обновлено: 11:05 11.06.2020)
188
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Элеонора Митрофанова с четверга больше не исполняет обязанности главы Россотрудничества, и.о. руководителя стал ее заместитель Павел Шевцов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Михаил Брюханов.
"Вчера у Элеоноры Валентиновны (Митрофановой) был последний рабочий день. По идее, должен быть указ о ее освобождении от должности, пока такого указа нет, но полномочия она уже не исполняет с сегодняшнего дня", - сказал Брюханов.
"У нас сейчас и.о. руководителя Шевцов Павел Анатольевич по приказу министра иностранных дел. Это один из моих коллег, он исполняет обязанности на период прихода нового руководителя", - пояснил он.
Ранее Митрофанова сообщила РИА Новости, что после ухода с поста главы Россотрудничества она станет послом по особым поручениям в МИД РФ. Она отмечала, что на должности ее сменит член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Сам Примаков заявил, что "комментировать нечего", так как указа президента РФ о его назначении на пост главы Россотрудничества нет.
Андрей Кончаков
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Элеонора МитрофановаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков
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