Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Элеонора Митрофанова с четверга больше не исполняет обязанности главы Россотрудничества, и.о. руководителя стал ее заместитель Павел Шевцов, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Михаил Брюханов.
"Вчера у Элеоноры Валентиновны (Митрофановой) был последний рабочий день. По идее, должен быть указ о ее освобождении от должности, пока такого указа нет, но полномочия она уже не исполняет с сегодняшнего дня", - сказал Брюханов.
"У нас сейчас и.о. руководителя Шевцов Павел Анатольевич по приказу министра иностранных дел. Это один из моих коллег, он исполняет обязанности на период прихода нового руководителя", - пояснил он.
Ранее Митрофанова сообщила РИА Новости, что после ухода с поста главы Россотрудничества она станет послом по особым поручениям в МИД РФ. Она отмечала, что на должности ее сменит член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Сам Примаков заявил, что "комментировать нечего", так как указа президента РФ о его назначении на пост главы Россотрудничества нет.