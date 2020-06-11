Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году

Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы, субъектов федерации.

"На совещании обсуждались вопросы... проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом, осуществления дополнительных и страховых выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, подготовки школ к новому учебному году", - говорится в сообщении.