https://ria.ru/20200611/1572790752.html
Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году
2020-06-11T10:59
2020-06-11T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, где обсуждалась подготовка школ к новому учебному году и проведение исследований популяционного иммунитета к коронавирусу
, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы, субъектов федерации.
"На совещании обсуждались вопросы... проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом, осуществления дополнительных и страховых выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, подготовки школ к новому учебному году", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, темпов, условий и очередности смягчения действующих ограничений.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации
. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.