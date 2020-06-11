Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572790752.html
Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году
2020-06-11T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1200x0_80_0_0_4dfd238d813151ffdee2b564c15733bf.jpg
https://ria.ru/20200609/1572695672.html
https://ria.ru/20200521/1571785828.html
россия
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572790752.html?chat_room_id=1572790752
Новости
ru-RU
159
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1200x0_80_0_0_4dfd238d813151ffdee2b564c15733bf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_221:0:2952:2048_1200x0_80_0_0_ee6178e69e5c812116a87ff7341a5d99.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_693:0:2741:2048_1200x0_80_0_0_934cb6dbe8d857a74994d0458076e9f9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин обсудил с рабочей группой Госсовета подготовку к учебному году

10:59 11.06.2020
159
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, где обсуждалась подготовка школ к новому учебному году и проведение исследований популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы, субъектов федерации.
Сотрудники школьной столовой
9 июня, 15:40
Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах
"На совещании обсуждались вопросы... проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом, осуществления дополнительных и страховых выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, подготовки школ к новому учебному году", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, темпов, условий и очередности смягчения действующих ограничений.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
21 мая, 14:39
Кравцов: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
101002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Посетители в музее
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" почти 230 пациентов лечатся от COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом
Врач скорой помощи
В Подмосковье рассказали о новых случаях коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
Вид на библиотеку Oodi в Хельсинки
Финляндия с 14 июня откроет границы для туристов из некоторых стран
Врач скорой помощи
Приморские врачи отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19
Посетители музея
Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
Посетители музея
Роспотребнадзор призвал ограничить контакты между сотрудниками в музеях
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
Элеонора Митрофанова
Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42В здании Белгазпромбанка в Минске проходит обыск
11:42В ВСУ зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом
11:42Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС
11:42Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале
11:39Суд в Удмуртии третий раз перенес рассмотрение дела против Овсянникова
11:38МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
11:37Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра
11:36В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
11:35В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
Лента новостейМолния