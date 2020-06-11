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В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
2020-06-11T10:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, общество

В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи

10:56 11.06.2020 (обновлено: 10:59 11.06.2020)
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи, Кузбасс
Машины скорой помощи, Кузбасс
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
Машины скорой помощи, Кузбасс . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
Ранее в регионе скончались восемь человек с подтвержденным COVID-19, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом.
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"Скончался фельдшер отделения скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы. Мужчине было 40 лет", - говорится в сообщении.
По данным областных властей, у фельдшера была двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
"Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни пациента. Несмотря на проводимую терапию, пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает обладминистрация.
По данным на 10 июня, в Липецкой области выявлено 2758 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1092 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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