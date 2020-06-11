ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана

RT в преддверии голосования по поправке в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в соцсети, сопроводив его оскорбительным комментарием. Как рассказал РИА Новости внук снявшегося в ролике ветерана Великой Отечественной войны, 93-летнего Игната Артеменко, его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об этих оскорблениях.