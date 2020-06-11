Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572790424.html
ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана
2020-06-11T11:02
общероссийский народный фронт
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572790606_0:0:827:465_1200x0_80_0_0_012473711760960e76bc1b49e4cb3f91.png
https://ria.ru/20200609/1572712555.html
https://ria.ru/20200610/1572773886.html
2
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572790424.html?chat_room_id=1572790424
Новости
ru-RU
295
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572790606_0:0:827:465_1200x0_80_0_0_012473711760960e76bc1b49e4cb3f91.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572790606_178:0:798:465_1200x0_80_0_0_892ac577df6e7651133ee314abc6d735.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572790606_256:0:721:465_1200x0_80_0_0_863ab4fdf6a958d7848b8049ac4a5079.png
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, общество

ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана

10:53 11.06.2020 (обновлено: 11:02 11.06.2020)
295
© RTВетеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
© RT
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев просит Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ привлечь оппозиционера Алексея Навального к уголовной ответственности за оскорбление в адрес ветерана Великой Отечественной войны, который участвовал в ролике телеканала RT по поправке в конституцию, сообщает пресс-служба ОНФ.
RT в преддверии голосования по поправке в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в соцсети, сопроводив его оскорбительным комментарием. Как рассказал РИА Новости внук снявшегося в ролике ветерана Великой Отечественной войны, 93-летнего Игната Артеменко, его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об этих оскорблениях.
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
9 июня, 20:20
Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках
"Сравнение его (ветерана Артеменко - ред.) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального А.А. присутствуют ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального А.А. к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко И.С.", – говорится в заявлении Моисеева, которое цитирует пресс-служба ОНФ.
Заявление направлено на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, уточнили в пресс-службе.
"Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы", - подчеркнул Моисеев.
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Вчера, 20:12
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
4220017
Обсудить 2
Общероссийский народный фронтГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Минск
Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Михаил Саакашвили
Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Против главы Норильска возбудили дело из-за аварии на ТЭЦ
Алушта
В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Главе Норильска предъявили обвинение после разлива топлива на ТЭЦ
Телеведущий Андрей Норкин
Норкин назвал дату возвращения на телевидение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42В здании Белгазпромбанка в Минске проходит обыск
11:42В ВСУ зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом
11:42Эксперт предположил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС
11:42Мишустин оценил влияние внешних факторов на экономику в первом квартале
11:39Суд в Удмуртии третий раз перенес рассмотрение дела против Овсянникова
11:38МИД: Германия не представила доказательств вины Москвы в кибератаке
11:37Парламент Белоруссии утвердил Головченко в должности премьер-министра
11:36В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
11:35В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
11:35Россия готова рассмотреть данные по кибератакам в Германии, заявил Титов
11:34В МИД оценили перспективы Brexit для роста связей Москвы и Лондона
11:33В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
11:30В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
11:29Ливан поддержал египетскую инициативу по Ливии
11:29Правительство Гончарука проводило реформы ради лайков, считает Зеленский
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
Лента новостейМолния