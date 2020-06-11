https://ria.ru/20200611/1572790424.html
ОНФ просит привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана
2020-06-11T10:53
2020-06-11T11:02
общероссийский народный фронт
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
общество
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общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Член центрального штаба ОНФ
, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев просит Следственный комитет и Генпрокуратуру
РФ привлечь оппозиционера Алексея Навального к уголовной ответственности за оскорбление в адрес ветерана Великой Отечественной войны, который участвовал в ролике телеканала RT по поправке в конституцию, сообщает пресс-служба ОНФ.
RT в преддверии голосования по поправке в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в соцсети, сопроводив его оскорбительным комментарием. Как рассказал РИА Новости внук снявшегося в ролике ветерана Великой Отечественной войны, 93-летнего Игната Артеменко, его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об этих оскорблениях.
"Сравнение его (ветерана Артеменко - ред.) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального А.А. присутствуют ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального А.А. к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко И.С.", – говорится в заявлении Моисеева, которое цитирует пресс-служба ОНФ.
Заявление направлено на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, уточнили в пресс-службе.
"Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы", - подчеркнул Моисеев.