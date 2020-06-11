https://ria.ru/20200611/1572790325.html
Главе Норильска предъявили обвинение после разлива топлива на ТЭЦ
2020-06-11T10:51
2020-06-11T11:33
разлив дизельного топлива в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Главе Норильска
Ринату Ахметчину предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, сообщила официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
.
"Ахметчину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ", - сказала Петренко.
По мнению следствия, Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации её последствий не принял.
"Он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска, не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования", - добавила Петренко.
Уроженец Перми
Ахметчин возглавляет Норильск с сентября 2017 года. Трудовую деятельность начал в 1984 году слесарем Норильского шахтопроходческого треста. Занимал различные должности на руднике "Таймырский" (1990-2006), работал заместителем руководителя в Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по персоналу (2006-2008) и гендиректором ООО "Норильский промышленный транспорт" (2008-2017).