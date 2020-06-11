В Италии начали продавать дома за один евро

Жилье в Чинкуэфронди привлекательно также из-за благоприятной эпидемиологической обстановки — за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения.

Все, кто решат купить дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не отремонтируют, владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.