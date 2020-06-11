https://ria.ru/20200611/1572790162.html
В Италии начали продавать дома за один евро
2020-06-11T10:48
2020-06-11T11:25
туризм
туризм
новости - туризм
калабрия
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туризм, новости - туризм, калабрия, италия, в мире
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия
запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel
.
По словам мэра коммуны, программа под названием "Операция "Красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.
Жилье в Чинкуэфронди привлекательно также из-за благоприятной эпидемиологической обстановки — за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения.
Все, кто решат купить дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не отремонтируют, владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.