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В Италии начали продавать дома за один евро
2020-06-11T11:25
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туризм, новости - туризм, калабрия, италия, в мире

В Италии начали продавать дома за один евро

10:48 11.06.2020 (обновлено: 11:25 11.06.2020)
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© DepositphotosДома в Италии. Архивное фото
Дома в Италии. Архивное фото
© Depositphotos
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
По словам мэра коммуны, программа под названием "Операция "Красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.
Жилье в Чинкуэфронди привлекательно также из-за благоприятной эпидемиологической обстановки — за все время пандемии коронавируса в коммуне не было ни одного случая заражения.
Все, кто решат купить дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в 250 евро. Если в установленный срок дом не отремонтируют, владельца жилья оштрафуют на 20 тысяч евро.
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