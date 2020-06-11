Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Южнокорейские медики выделили факторы, способствующие протеканию коронавирусной инфекции в тяжелой форме, сообщает агентство Рейтер.
C 19 февраля по 15 апреля они наблюдали за пациентами госпиталя в Тэгу, ставшем эпицентром вспышки COVID-19 в Южной Корее. Тяжелые осложнения отмечались у 23 из 110 человек.
Наблюдение за больными показало, что лихорадка, диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем ухудшают течение заболевания. В основном тяжело болели пожилые пациенты, у которых диабет или сердечная недостаточность, а также снижение сатурации объясняются возрастом.
Авторы исследования уверены, что выделенные ими факторы помогут врачам более точно определять больных с наибольшим риском осложнений от COVID-19.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.