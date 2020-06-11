Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

Наблюдение за больными показало, что лихорадка, диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем ухудшают течение заболевания. В основном тяжело болели пожилые пациенты, у которых диабет или сердечная недостаточность, а также снижение сатурации объясняются возрастом.