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Распространение нового коронавируса
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Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
2020-06-11T11:34
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, тэгу, южная корея, китай, в мире

Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

10:45 11.06.2020 (обновлено: 11:34 11.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Южнокорейские медики выделили факторы, способствующие протеканию коронавирусной инфекции в тяжелой форме, сообщает агентство Рейтер.
C 19 февраля по 15 апреля они наблюдали за пациентами госпиталя в Тэгу, ставшем эпицентром вспышки COVID-19 в Южной Корее. Тяжелые осложнения отмечались у 23 из 110 человек.
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Наблюдение за больными показало, что лихорадка, диабет, низкий уровень насыщения крови кислородом и проблемы с сердцем ухудшают течение заболевания. В основном тяжело болели пожилые пациенты, у которых диабет или сердечная недостаточность, а также снижение сатурации объясняются возрастом.
Авторы исследования уверены, что выделенные ими факторы помогут врачам более точно определять больных с наибольшим риском осложнений от COVID-19.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТэгуЮжная КореяКитайВ мире
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