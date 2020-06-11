https://ria.ru/20200611/1572789280.html
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T10:36
2020-06-11T11:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
общество
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Антивирус
И зачем выявили? Зачем все время это писать?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3235 человек заболевание протекает без клинических проявлений.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 1436, а всего в столице насчитывается уже более 200 тысяч заразившихся.
В Московской области выявили 724 новых случая, в Свердловской — 312, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области — по 303, в Иркутской — 240.
Умерли за минувшие сутки 174 человека, выздоровели и выписались из больниц — 8367.
Накануне сообщалось о 8404 новых случаях COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, COVID-19 заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (113 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.