В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3235 человек заболевание протекает без клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 1436, а всего в столице насчитывается уже более 200 тысяч заразившихся.

В Московской области выявили 724 новых случая, в Свердловской — 312, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области — по 303, в Иркутской — 240.

Умерли за минувшие сутки 174 человека, выздоровели и выписались из больниц — 8367.

Накануне сообщалось о 8404 новых случаях COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (113 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.