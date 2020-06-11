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В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-11T11:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

10:36 11.06.2020 (обновлено: 11:33 11.06.2020)
16894
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3235 человек заболевание протекает без клинических проявлений.
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Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 1436, а всего в столице насчитывается уже более 200 тысяч заразившихся.
В Московской области выявили 724 новых случая, в Свердловской — 312, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области — по 303, в Иркутской — 240.
Умерли за минувшие сутки 174 человека, выздоровели и выписались из больниц — 8367.
Накануне сообщалось о 8404 новых случаях COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более семи миллионов инфицированных, 408 тысяч из них умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 7,3 миллиона человек, 416 тысяч умерли, почти три с половиной миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (113 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Бразилия, Италия, Франция и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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И зачем выявили? Зачем все время это писать?
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ААнтивирус
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