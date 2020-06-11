Сброшенную вандалами в Бристоле статую работорговца вытащили из воды

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сброшенный вандалами памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей, в четверг утром подняли со дна Бристольского залива в Великобритании, сообщает совет города.
Накануне мэр Бристоля Марвин Рииз распорядился поднять памятник и установить его в одном из городских музеев.
"Сегодня рано утром мы достали статую Колстона из Бристольского залива. Ее доставят в безопасное место прежде, чем она станет частью музейной коллекции", - сообщает бристольский совет. Операцию по подъему статую осуществляли работники городского совета.
Как пишет газета Telegraph, в городском совете Бристоля заявили, что позволят местным жителям решить, чем будет заменена статуя Колстона.
В крупных британских городах 6 и 7 июня прошли акции памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы и члены "антифа" пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. Хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне.
Между тем мэр Лондона Садик Хан объявил на днях о создании специальной комиссии, которая изучит столичные памятники, названия улиц, изображения, мемориальные доски и другие памятные знаки, установленные в честь тех или иных исторических и культурных деятелей. Если прославляемые лица были связаны с работорговлей, памятники могут быть снесены.