Роспотребнадзор рассказал, как проверить свежесть продуктов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации, как проверить свежесть замороженного мяса или рыбы.

"У поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Еще один способ проверить свежесть размороженной рыбы: положить ее на ладонь — если голова и хвост свисают, значит, мышечная ткань стала рыхлой, рыба подверглась порче и употреблять ее не рекомендуется, даже если нет неприятного запаха.

Роспотребнадзор рекомендует всегда нюхать продукт, однако следует помнить, что отсутствие запаха не всегда гарантирует свежесть, добавили в пресс-службе.

"Колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой или, как говорят, "задохнулась", нельзя мыть и использовать в пищу ни в коем случае", — говорится в сообщении.