https://ria.ru/20200611/1572788319.html
Роспотребнадзор рассказал, как проверить свежесть продуктов
2020-06-11T10:29
2020-06-11T11:06
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
еда
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор
дал рекомендации, как проверить свежесть замороженного мяса или рыбы.
"У поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Еще один способ проверить свежесть размороженной рыбы: положить ее на ладонь — если голова и хвост свисают, значит, мышечная ткань стала рыхлой, рыба подверглась порче и употреблять ее не рекомендуется, даже если нет неприятного запаха.
Роспотребнадзор рекомендует всегда нюхать продукт, однако следует помнить, что отсутствие запаха не всегда гарантирует свежесть, добавили в пресс-службе.
"Колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой или, как говорят, "задохнулась", нельзя мыть и использовать в пищу ни в коем случае", — говорится в сообщении.
При выборе продуктов необходимо внимательно изучать срок годности и не употреблять их после его истечения, напоминает ведомство.