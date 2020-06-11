Во Владимирской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 11 июня 2020 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3324 случая заболевания", - говорится в сообщении.