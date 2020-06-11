Во Владимирской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 64 - до 3324, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 11 июня 2020 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3324 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 698 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 497, в Петушинском районе - 432, Муроме - 306, Александровском районе - 290, Ковровском районе - 243.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1440 пациентов, скончались - 38.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.