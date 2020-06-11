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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572788101.html
Во Владимирской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-11T10:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Во Владимирской области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом

10:25 11.06.2020
1831
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 64 - до 3324, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 11 июня 2020 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3324 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи
Вчера, 13:30Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 38
Во Владимире выявлено 698 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 497, в Петушинском районе - 432, Муроме - 306, Александровском районе - 290, Ковровском районе - 243.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1440 пациентов, скончались - 38.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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