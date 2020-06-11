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МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре в четверг
2020-06-11T10:25
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре в четверг

10:25 11.06.2020
306
© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил в четверг экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра 18-23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Не оставляйте детей без присмотра", - напомнили в МЧС.
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
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