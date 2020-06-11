МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре в четверг

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Столичный главк Столичный главк МЧС распространил в четверг экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре с порывами до 23 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , 11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра 18-23 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.