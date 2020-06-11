Власти Бостона уберут в хранилище обезглавленный памятник Колумбу

Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов

Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов

"Мы в Бостоне не оправдываем никакие акты вандализма, это нужно остановить", - заявил мэр на пресс-конференции в среду.

"Мы намерены сегодня утром снять памятник и поместить его в хранилище, чтобы оценить нанесенный ему ущерб", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что памятник неоднократно остановился "объектом вандализма". Как отмечает портал, в 2006 году статуя Колумба также была обезглавлена, а в 2016 году во время акций протестов движения Black Lives Matter ее залили красной краской. По словам мэра, "учитывая обсуждения, которые ведутся в городе и по всей стране", власти Бостона "намерены взять время на то, чтобы оценить историческое значение памятника".

Ранее сообщалось, что протестующие снесли памятники Христофору Колумбу в городе Ричмонд , штат Виргиния , и в городе Сент-Пол , штат Миннесота