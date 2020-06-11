Зеленский рассказал, что иногда общается с Коломойским

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что иногда общается с украинским олигархом Игорем Коломойским, и назвал его влиятельным человеком.
Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим… У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", - сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Парламент Украины 13 мая принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 21 мая. Принятие этого документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.