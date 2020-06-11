Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Претендент на пост президент Претендент на пост президент Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение приостановить сбор подписей в поддержку своего выдвижения на 12-14 июня в Минске и других крупных городах республики из-за опасения провокаций в отношении членов ее инициативной группы, сообщил РИА Новости в четверг помощник Тихановской по связям с общественностью Александр Кабанов

"Светлана приняла решение снять пикеты на 12-14 июня в Минске и областных городах – там, где массовое скопление людей. Это связано с тем, что она опасается провокаций в отношении членов своей инициативной группы. В регионах Беларуси пикеты в эти дни будут (продолжаться – ред.)", - сказал Кабанов.

По его словам, после 14 июня Тихановская планирует подать собранные подписи в Центризбирком, который и будет решать вопрос о ее регистрации в качестве кандидата. При этом собеседник агентства не стал озвучивать, сколько подписей избирателей в поддержку выдвижения Тихановской уже собрано. "Идет подсчет, скоро озвучим", - добавил Кабанов.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели пять претендентов на высший государственный пост, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж, видеоблогер Сергей Тихановский, и его сторонники. Во вторник СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Ранее правозащитники заявили, что считают Тихановского и его сторонников политическими заключенными. ЕС призвал власти Белоруссии немедленно освободить блогера и снять все обвинения против него и других активистов.