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Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей
2020-06-11T10:15
александр кабанов
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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александр кабанов, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей

10:15 11.06.2020
12033
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Претендент на пост президент Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение приостановить сбор подписей в поддержку своего выдвижения на 12-14 июня в Минске и других крупных городах республики из-за опасения провокаций в отношении членов ее инициативной группы, сообщил РИА Новости в четверг помощник Тихановской по связям с общественностью Александр Кабанов.
"Светлана приняла решение снять пикеты на 12-14 июня в Минске и областных городах – там, где массовое скопление людей. Это связано с тем, что она опасается провокаций в отношении членов своей инициативной группы. В регионах Беларуси пикеты в эти дни будут (продолжаться – ред.)", - сказал Кабанов.
По его словам, после 14 июня Тихановская планирует подать собранные подписи в Центризбирком, который и будет решать вопрос о ее регистрации в качестве кандидата. При этом собеседник агентства не стал озвучивать, сколько подписей избирателей в поддержку выдвижения Тихановской уже собрано. "Идет подсчет, скоро озвучим", - добавил Кабанов.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели пять претендентов на высший государственный пост, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
Избирательный участок в Минске
Вчера, 09:42
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж, видеоблогер Сергей Тихановский, и его сторонники. Во вторник СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Ранее правозащитники заявили, что считают Тихановского и его сторонников политическими заключенными. ЕС призвал власти Белоруссии немедленно освободить блогера и снять все обвинения против него и других активистов.
По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна" на 5 июня, более десятка членов инициативной группы Тихановской подверглись задержаниям и административному наказанию. В том числе два человека получили 15 суток ареста, восемь человек, в том числе ее супруг Сергей Тихановский, проходят по уголовному делу. Еще несколько членов инициативной группы задерживали, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июня, 11:28
Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии
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Александр КабановАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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